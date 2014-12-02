Луценко на три месяца избран координатором коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания общего собрания коалиции.

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“На совете коалиции, в соответствии с нашим регламентом, меня избрали на три месяца координатором коалиции”, - сказал Луценко, объясняя, почему эти сборы проводит именно он.