Отдых за железным забором: журналисты рассказали о туристах в Крыму (видео)

За последние четыре года в оккупированном Крыму много железных заборов, которые якобы должны защитить полуостров от "террористов".

Россияне недавно воплотили в жизнь очередную мечту Путина - построили мост в оккупированный 4 года назад полуостров Крым.

Все, как всегда: миллиардные затраты в долларах за счет бюджетников, помпезное открытие и поток праздничных сюжетов на ТВ. Впрочем, желающих раскошелиться на отдых в аннексированном Крыму в последние годы надо еще поискать.

Сколько же туристов там на самом деле и как отдыхается в Крыму, решили выяснить журналисты программы "Гроші".

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По словам местных жителей, которые ожидают поток туристов, единственная надежда - на Крымский мост.

Так, россиянин, приехавший в Крым, был поражен, что в Ялте автовокзал по периметру обнесли железным забором. Кстати, такие же изменения ждут и автовокзал в Феодосии.

По словам девушки, у которой есть недвижимость в Крыму, с 2014 года ее бизнес по сдаче жилья в аренду терпит убытки. Она уверена, что строительство Керченского моста ситуацию не изменит.

"Стратегия российских властей в отношении курортного Крыма проста - заселять прежде всего санатории бюджетниками со всей России, а частный сектор теперь пусть "отдыхает", - говорится в сюжете.

Ранее экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев заявил, что мелкий туристический бизнес на территории оккупированного полуострова существует лишь в нескольких населенных пунктах, в остальных он "умер".