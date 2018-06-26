Командующим назначен вице-адмирал Моисеев.

Президент РФ Владимир Путин сменил командующего Черноморским флотом в оккупированном Крыму.

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Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы - в главное командование ВМФ РФ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в аннексированном Крыму стартовали российские военные учения, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Также маневры с участием ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и Краснодарском крае.