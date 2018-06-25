Россия сознательно блокирует переговоры об освобождении украинских заложников - Грицак

Руководитель СБУ подчеркнул, что РФ использует вопрос украинских заложников как средство политического давления.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что Российская Федерация сознательно блокирует переговоры об освобождении украинских заложников и пленных, которых незаконно удерживают во временно оккупированном Крыму и части Донбасса, а также на территории России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель СБУ сказал сегодня на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным для представителей дипломатического корпуса о преступлениях Российской Федерации, а также ее оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Украины, в частности применении пыток к заложникам и незаконно удерживаемым лицам.

"К сожалению, на сегодняшний день, переговоры об освобождении заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - заявил Грицак.

Он отметил, что именно поэтому в процессе освобождения заложников и политзаключенных огромное значение для Украины имеет международная поддержка.

"Как отметил президент Украины, мы готовы идти на беспрецедентные шаги для того, чтобы вернуть всех пленников домой, как с территорий оккупированных - Крым и Донбасс, так и с территории Российской Федерации", - подчеркнул Грицак.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Денисова 14 июня прибыла в РФ, но ей постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в видеосвязи с ними.