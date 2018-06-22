Донецкую область возглавил генерал СБУ (видео)

Петр Порошенко в Краматорске представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

Президент Украины Петр Порошенко в Краматорске представил нового председателя Донецкой областной государственной администрации, генерала СБУ Александра Куця.

Как передает корреспондент УНИАН, президент также поблагодарил Павла Жебривского за работу на этом посту.

По словам президента, «Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте. Только в составе боевых групп СБУ, а деятельность боевых групп СБУ, как у нас не принято комментировать, я как президент очень хорошо знаю и могу засвидетельствовать, что когда враги боятся Александра Ивановича, они это делают не зря. Это человек, который решительно идет в бой, человек, который имеет аналитический склад ума, человек, который очень хорошо известен на Донбассе, которого знает весь Донбасс. И Александр Иванович знает и уважает Донбасс и его жителей. Уверен в том, что тот опыт эффективного сотрудничества с операцией Объединенных сил, взаимодействие руководителя военно-гражданской администрации с операцией Объединенных сил очень важен, тот опыт сотрудничества с силовиками, опыт сотрудничества с народными депутатами, бесценен», - сказал глава государства.

Как подчеркнул Порошенко, приоритетом в работе Куця должны стать мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территории.

«Это наша общая задача. Я убежден, что у Александра Ивановича все получится», - сказал президент.

После представления работник аппарата обнародовал указ президента: «Назначить Куця Александра Ивановича председателем Донецкой областной государственной администрации. Президент Украины Петр Порошенко».

После того, как объявили соответствующий указ о назначении Куця на должность, новый руководитель Донецкой области поблагодарил Порошенко за доверие, а также сказал, что не подведет.

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"Основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона", - добавил Куць, пишет Украинская правда.

Как сообщал УНИАН, 13 июня президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. 19 июня Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

41-летний Куць до этого назначения руководил управлением СБУ в Донецкой области.