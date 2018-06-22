У семьи Жебривского возникли проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии - СМИ

Немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов нужно знать, кто стоит за оффшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH. Но дочь аудитора НАБУ такой информации не предоставила, за что компании грозит штраф до 100 тыс. евро.

На должности аудитора НАБУ Павел Жебривский обещает заботиться о прозрачности антикоррупционного бюро, но при этом сам он и его семья в бизнесе с прозрачностью имеют проблемы, в частности в Германии.

Читайте такжеЖебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона - Центр противодействия коррупции

Павел Жебривский показался президенту более годным для проверки главного антикоррупционного органа, чем независимый специалист из-за границы, как того требовали представители гражданского общества. Чтобы иметь на этой должности доверенного человека, Порошенко также проигнорировал требования законодательства об обязательном "значительном опыте работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или международных организациях" у претендента, пишет "Немецкая волна".

Но вопрос к Павлу Жебривскому как поборнику прозрачности НАБУ может возникнуть не только с оглядкой на профессиональную пригодность. В конце концов, чтобы требования прозрачности к антикоррупционным органам звучали от нового ревизора более убедительно, он должен был бы сам быть прозрачным во всем, в частности в бизнесе. С этим у семьи Жебривских есть некоторые проблемы, в частности, в Германии.

В городке Бад Хомбург, под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империю Жебривских. Эта фирма уже около десяти лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы, как свидетельствует отчетность - около 3 млн евро.

Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще будучи студенткой. В соответствии с немецким законом о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября 2017 года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности. Поскольку немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за оффшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH. Как свидетельствует выписка из реестра, полученная изданием, дочь аудитора НАБУ этого, однако, не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тыс. евро.

Чтобы узнать, кому принадлежит компания, которой руководит Анна Жебривская, немецким контролирующим органам надо провести целое расследование. Сначала необходимо обратиться в реестр компаний Германии. Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - FARMAK GROUP N. V. Конечная бенефициарная владелица - Филя Жебривская, сестра экс-губернатора и нынешнего аудитора НАБУ Павла Жебривского. Таким образом, немецкая компания входит в структуру украинской группы фармацевтических компаний "Фармак". Однако хитросплетения структуры собственности группы не заканчиваются в Нидерландах. Нидерландский холдинг, в свою очередь, принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S. à r.l. Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают держателям международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Впрочем, Люксембургом все не заканчивается. Документы реестра компаний Люксембурга ведут тропу дальше - на Кипр. В конце концов, окончательную картину структуры собственности группы "Фармак" можно получить, ознакомившись с документами компании F. I. & P. HOLDINGS LIMITED. Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акций - около 10% - принадлежит Павлу Жебривскому. Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около 1,5 млн грн дивидендов в год.

Многое указывает на то, что финансовые интересы экс-губернатора в группе "Фармак" значительно шире, чем формально имеет простой акционер с 10-процентным пакетом акций. Как следует из электронной декларации про доходы, кроме дивидендов от кипрской компании-владелицы, Жебривский получил от украинской ПАО "Фармак", в 2017 году миллион гривен "материальной помощи".Чиновник, похоже, имеет значительное неформальное влияние на компанию и можно даже говорить о совместном семейном бизнесе Жебривских. Иностранными компаниями группы "Фармак" руководит не только дочь Жебривского, а и его 24-летний сын.

Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это - дочерняя компания нидерландского FARMAK GROUP N. V. Годовой оборот австрийской компании - от 7 до 10 млн евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0. Вероятно, роль сына – только подписывать платежки по поручению тети или отца. Полноценной коммерческой деятельности австрийская компания, очевидно, не ведет.

Интересы Павла Жебривского в фармацевтическом бизнесе, очевидно, не ограничиваются группой "Фармак". Так, ему принадлежит ЧП "Ян", которое торгует, в частности, медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о муже дочери Анны. В феврале этого года, как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, Анна Жебривская стала Анной Шведюк.

Изданию не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке. Вместе с тем, внесение таких данных имеет особое значение для противодействия отмыванию денег. Особенно в случаях, когда многое указывает на то, что бенефициарами могут быть так называемые РЭР - politically exposed persons - политики или высокопоставленные чиновники других стран. К этой категории инвесторов приковано особое внимание контролирующих органов.