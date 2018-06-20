Главное – "не навредить": Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ

Павел Жебривский пообещал прилагать максимум усилий, чтобы «добросовестно и достойно» выполнять обязанности.

Новый аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины от президента Павел Жебривский прокомментировал свое назначение.

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Как написал аудитор на своей странице в Facebook, он приложит максимум усилий, чтобы «добросовестно и достойно» выполнять обязанности и «оправдать ожидания общества очищения власти и преодоления коррупции».

«НАБУ – именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, независимо от политических предпочтений и подтекстов», – написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко назначил экс-председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.