Главное – "не навредить": Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ

09:07, 20 июня 2018
Политика
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Жебривский видит задачу в том, чтобы "сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным" / фото УНИАН

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Как написал аудитор на своей странице в Facebook, он приложит максимум усилий, чтобы «добросовестно и достойно» выполнять обязанности и «оправдать ожидания общества очищения власти и преодоления коррупции».

«НАБУ – именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, независимо от политических предпочтений и подтекстов», – написал Жебривский.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко назначил экс-председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

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Теги: #НАБУ#аудит#Павел Жебривский