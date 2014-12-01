​Ярема пообещал оперативно информировать о ходе расследования событий на Майдане

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, об этом Ярема заявил на встрече с председателем всеукраинской общественной организации "Коалиция участников помаранчевой революции", представители которой провели акцию возле здания Генеральной прокуратуры.

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Представитель общественности во время встречи высказал ряд претензий, касающихся хода расследования событий 30 ноября 2013 года, связанных с избиением студентов, которые принимали участие в мирной акции протеста, и другими резонансными событиями Евромайдана.

Генеральный прокурор сообщил о ходе расследования и ряде объективных препятствий, которые стоят на пути. Обсуждались проблемные вопросы, касающиеся расследования избиения мирных митингующих 30 ноября 2013 года и массовых убийств граждан 18-20 февраля 2014 года.

В свою очередь общественные активисты высказали пожелание максимально широкого информирования общественности о ходе расследований уголовных производств. Виталий Ярема заверил, что соответствующая информация будет оперативно обнародоваться на официальном сайте Генеральной прокуратуры.