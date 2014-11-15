Ярема заявил, что расследование массовых расстрелов на Майдане проходит в сверхсложных условиях

Украина до сих пор не имела опыта расследований преступлений подобного масштаба. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Виталий Ярема в статье в "Зеркале недели", сообщает TVi.

Генеральный прокуратур считает, что следствие в отношении массовых расстрелов участников мирных акций протеста проходит в сложнейших условиях. Он подчеркнул, что в период с 19 по 23 февраля 2014 года практически во всех правоохранительных структурах была уничтожена большая часть документации, касающейся их деятельности по противодействию протестным акциям. Кроме того, по словам Виталия Яремы, было вывезено и спрятано значительное количество огнестрельного оружия, находившегося на вооружении спецподразделения "Беркут" и из которого могли расстреливать майдановцев.

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Говоря о масштабах следствия, Виталий Ярема сообщил, что для установления обстоятельств массового убийства следователи допросили более 2000 свидетелей, провели более 300 осмотров мест происшествий, одежды, вещей, видеозаписей, более 70 обысков, более 700 судебных экспертиз и около 1000 сравнительных исследований огнестрельного оружия.

Также Генпрокурор отметил, что подавляющее большинство правоохранителей, которые принимали участие в противодействии протестным акциям, не способствуют следствию и установлению истины.