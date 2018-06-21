Посольство США призвало РФ предоставить доступ к Сенцову и другим украинским политзаключенным

Политзаключенный Олег Сенцов уже второй месяц голодает в российской тюрьме.

Американские дипломаты призывают власти Российской Федерации предоставить доступ к незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову и другим украинским политическим заключенным.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Поскольку весь мир наблюдает за Чемпионатом мира (по футболу - УНИАН), Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", - заявляют американские дипломаты.

Читайте также"У Сенцова там как лечебное голодание получается" - уполномоченная по правам человека в РФ огорошила циничным заявлением

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

15 июня уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцова.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденного в России украинцу Николаю Карпюку, который содержится в тюрьме во Владимире. 18 июня Денисовой не позволили свидание с незаконно осужденным журналистом Романом Сущенко.

19 июня утром она заявила, что РФ снова не дает согласие на посещение Сенцова и других украинских политзаключенных, несмотря на договоренности. В тот же день состоялась встреча Денисовой и Москальковой, по результатам которой украинский уполномоченный отметила, что Россия саботирует договоренности Порошенко и Путина.