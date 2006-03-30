Тимошенко хочет наконец заняться посевной

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае назначения ее на должность премьер-министра она, прежде всего, будет инициировать пересмотр государственного бюджета на этот год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в должности премьер-министра Украины ее первые шаги будут «очевидными». Так, в частности, она приступит к выполнению программы Кабинета Министров, который будет сформирован исключительно «из честных чиновников». Ю.ТИМОШЕНКО утверждает, что в состав нового Кабмина, если она возглавит его, не допустит непрофессиональных людей.

Среди первых шагов, которые Ю.ТИМОШЕНКО, став премьером, сделает – это будет пересмотр бюджета на текущий год, а также «срочный переход к решению вопроса неприкосновенности для депутатов всех уровней», решение вопроса энергетической безопасности страны, а также вопрос посевной, чем, по убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня никто как следует не занимается.

На вопрос о назначении председателей областных государственных администраций, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что вопрос о назначении или неназначении губернаторами представителей ее блока должен решаться на переговорах с другими членами демократической коалиции, в которую, как убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, должны входить исключительно БЮТ, «Наша Украина» и Социалистическая партия.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что в случае ее назначения на должность премьер-министра она не даст спуску никому, кто будет мешать тем принципам, которые были провозглашены на Майдане во время Помаранчевой революции.