Миссия ООН призывает страну-оккупанта Россию прекратить депортацию жителей Крыма

В ООН требуют от Российской Федерации защищать от конфискации частную собственность в Крыму.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призывает власти Российской Федерации как оккупационного государства в Крыму прекратить практику депортации жителей оккупированного региона за пределы полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в 22-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека относительно ситуации с правами человека в Украине, представленном сегодня на пресс-конференции.

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В частности, Мониторинговая миссия призывает РФ "прекратить практику депортации и принудительного переселения за пределы территории Крыма лиц, находящихся под защитой в соответствии с обязательствами оккупационного государства".

Также от РФ наблюдатели требуют "защищать от конфискации частную собственность в Крыму и Севастополе, как того требуют международные стандарты, и восстановить право собственности всех бывших владельцев, пострадавших от конфискации раньше".

"Воздерживаться от криминализации свободы слова и мирного поведения, отменить все наказания, наложенные на жителей Крыма за выражение взглядов, отличающихся от официальных, в частности, относительно статуса Крыма", - отмечается в отчете.

Как и ранее, в ООН требуют от РФ "соблюдать обязательства, установленные международным гуманитарным правом для оккупационного государства, в том числе обязательства соблюдать законодательство, которое является действующим на оккупированной территории".