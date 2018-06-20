Столкновения в Харьковском горсовете: произошла драка, люди в масках распылили газ и зажгли дымовые шашки (фото, видео)

Активисты «Нацдружин» и ультрас протестовали против строительства рядом со стадионом «Металлист» 16-этажного жилого дома, которое может помешать проведению матчей международного уровня.

В Харькове сегодня перед началом сессии городского совета произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и активистами, во время которых неизвестные распылили слезоточивый газ и зажгли файеры.

Как передает корреспондент УНИАН, видео столкновения на своей странице в Facebook выложил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

В частности, перед заседанием в здание горсовета вошли харьковские ультрас, представители «Национальных дружин» и «Антикоррупционного блока ветеранов АТО». На первом и втором этаже горсовета молодые люди зажгли файеры. Также произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и представителями ультрас, «Нацдружин», во время которых был распылен слезоточивый газ.

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По словам депутата городского совета Игоря Черняка, активисты «Нацдружин» и ультрас протестовали против строительства рядом со стадионом «Металлист» 16-этажного жилого дома, которое может помешать проведению матчей международного уровня.

Кроме того, во внутреннем дворе горсовета ультрас и представители «Нацдружин» посадили в мусорный бак заместителя городского головы Харькова Геннадия Руденко.

Несмотря на столкновения, сессия горсовета началась. Во время заседания мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал требования протестующих, и депутаты проголосовали за приостановление строительства многоэтажки возле стадиона «Металлист».