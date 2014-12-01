Российское спецподразделение "Вымпел" передислоцировалось в район Стаханова

Группа разделена на несколько боевых отрядов, каждый из которых способен действовать автономно. Во время событий в Антраците и Красном Луче (боестолкновения с «казаками») несколько бойцов «Вымпела» были ранены, однако не эвакуированы в РФ, а перевезены в Стаханов.

Об этом пишет Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление".

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Также, Тымчук сообщает, что прибывшая в район н.п. Горловка несколько дней назад тактическая группа российско-террористических войск вступила в огневой контакт с украинскими войсками в районе Углегорска. После того, как противником был открыт миномётный огонь, артиллерия украинских войск нанесла ответный удар. Тактическая группа противника прекратила обстрелы и отошла вглубь своих позиций.