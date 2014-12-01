Членство в НАТО для Украины на повестке дня не стоит - Штайнмайер

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому телеканалу ZDF в воскресенье, 30 ноября, передает Радио Свобода.

«Членство в НАТО для Украины сейчас на повестке дня не стоит, насколько я могу судить. Я, по крайней мере, не вижу Украину на пути к НАТО», - отметил Штайнмайер.

Немецкий министр отметил, что нынешний конфликт с пророссийскими боевиками на Донбассе может заинтересовать украинских лидеров в политической поддержке, которую дало бы членство в НАТО.

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«Но мы должны оставаться реалистами. Мы находимся в центре опасного конфликта. И то, что мы переживаем - ужасно», - говорит Штайнмайер.

Франк-Вальтер Штайнмайер говорит, что «дипломатическая ответственность» требует от него не раздувать пламя, давая надежду на членство Украины в НАТО, против чего выступает Россия.