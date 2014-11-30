Депутаты хотят обратиться в КС по поводу неконституционности закона о референдуме - Найем



Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат от БПП Мустафа Найем.

«1 декабря в 14:00 группа депутатов ... вместе с «Реанимационным пакетом реформ» и коалицией общественных организаций ”За честный референдум” подадут в КС обращение о признании неконституционным Закон Украины «О всеукраинском референдуме», - написал Найем.

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Он напомнил, что закон был принят в 2012 году без учета более 2000 поправок, внесенных на рассмотрение ВР.

«Закон позволяет принимать на общем референдуме практически любую норму, прописанную в бюллетене: начиная от конфискации частной собственности, отмены или принятие Конституции в любой ее редакции, прописанной властью, и заканчивая вопросами независимости Украины.... Самое главное, инициировать референдум может только глава государства. Процедуры приостановления такого процесса или оспаривание результатов референдума в законе отсутствуют», - цитирует Найема Украинская правда.