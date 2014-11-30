СМИ: в Донецке снаряд попал в шахту Засядько, есть погибший

Залпы орудий слышны и в других районах Донецка. "Не спокойно - Киевский, Куйбышевский, Петровский район слышат входящие и исходящие", "Щегловка слышит работу гранатомета со стороны Яковлевки", "Центр - арта бьет", "Похоже, с ВЧ на Щорса летит в АП", "Дурная балка проснулась, мощно - в доме отлично слышно", "На Опытном гаражи возле Алиты сгорели. Всю ночь горели", "Одиночные с севера, звонкие, между залпами града. Град западнее ложится", "И снова град. Не зря колонна пришла", - сообщают пользователи соцсетей, пишет 62.ua.

Читайте такжеВ аэропорту Донецка продолжается бой: киборгов атакуют из "Градов", винтовок и ручных гранатометов

Кроме того, они сообщили, что на Красном пахаре и "Победе" разбиты трамвайные пути 8-го маршрута.