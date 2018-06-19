Министр назвал недопустимой ситуацию с отключением "Uа: Первый" за долги

В ближайшие дни Мининформполитики предоставит на рассмотрение правительства свои предложения по погашению долга НОТУ.

Отключение за долги аналогового вещания телеканала «Uа: Первый» является недопустимым. Об этом заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець, сообщает пресс-служба ведомства.

«Конечно, ситуация с отключением за долги телеканала «Uа: Первый» является недопустимой. Поэтому Кабинет министров вместе с Верховной Радой должны немедленно решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины. Свои предложения по погашению долга НОТУ перед концерном РРТ Министерство информационной политики предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня приостановлено аналоговую трансляцию телеканала "Ua: Первый" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

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Пресс-служба телеканала заявила, что сигнал аналогового вещания прекращен поставщиком услуг - Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (концерн РРТ) из-за неуплаты за трансляции со стороны ОАО «НОТУ».

«С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн. В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка НОТУ составляет всего 776 563 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций", - говорилось в сообщении.

Отмечается, что для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако "выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн".

По информации пресс-службы, приостановка аналоговой трансляции "Ua: Первый" будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга. До возобновления аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть телеканал исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и интернете на официальном сайте.