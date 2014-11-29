Счета Арбузова и его жены повторно арестовали - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отметили в пресс-службе ГПУ, Главным следственным управлением Генпрокуратуры в мае 2014 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением Арбузовым, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

20 мая следственным судьей Печерского районного суда Киева был наложен арест на имущество Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного правонарушения, а в августе следственным судьей Печерского райсуда Киева наложен арест на имущество его супруги - Ирины Арбузовой.

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21 ноября следственным судьей Печерского райсуда во время рассмотрения ходатайства защитников Арбузова было принято решение об отмене вышеупомянутых арестов, которое не подлежит обжалованию.

24 ноября Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с повторными ходатайствами о наложении ареста на вышеупомянутые счета. В этот же день следственным судьей Печерского районного суда г. Киева указанные ходатайства были удовлетворены.

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”На данное время Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины предоставляется правовая оценка принятому следственным судьей Печерского районного суда Киева решению об отмене арестов, наложенных на счета Сергея и Ирины Арбузовых относительно его законности”, - отметили в ГПУ.