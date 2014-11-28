Daily Mail: Внутри «тюремной камеры» Крыма после российской оккупации

Их убивают за то, что они говорят на родном языке, похищают за их религию, преследуют, если они посмеют усомниться в Путине – с деньгами так туго, что даже стриптизерши их не получают: добро пожаловать в туристическую жемчужину Крым через 9 месяцев после его аннексии Россией, пишут Уилл Стюарт и Таня Соколова в статье, которая называется «Внутри «тюремной камеры» Крыма после российской оккупации», опубликованной на сайте британской газеты Daily Mail.

Горные и морские пейзажи черноморского полуострова, одни из самых красивых в Европе, пострадали от катастрофического лета после московского вторжения в феврале.

MailOnline увидел доведенный до отчаяния регион – ранее шумный туристический курорт – который готовился к зиме, ожидая нехватки продовольствия, стремительного роста цен и перебоев в электроснабжении. Но жутко нам стало от того, что мы увидели доказательства того, что людей убивают, если они говорят на украинском, преследуют татар-мусульман и что в страхе живут даже те, кто поддерживают Путина.

Пустынные пляжи и отели, бойкот, который объявили все западные круизные лайнеры, опустошили экономику до такой степени, что сладострастные крымские исполнительницы стриптиза – которые все еще работают в ночных клубах в лучших отелях полуострова – танцуют на сцене перед пустыми столиками. Они больше не получают огромных чаевых как раньше.

Вчера российские власти разместили в Крыму 14 бомбардировщиков и сейчас, видимо, стремятся захватить контроль над всем Черноморским регионом.

В НАТО опасаются, что Путин может переместить часть своего огромного ядерного арсенала в Крым. Главнокомандующий союзными войсками, американский генерал Филипп Бридлав посетил Киев, чтобы предупредить: «Мы очень обеспокоены милитаризацией Крыма».

«Средства, которые сейчас устанавливаются в Крыму, могут повлиять практически на всей Черноморский регион».

Мало что известно о «реальной жизни» под московским режимом. Но, по мнению MailOnline, это похоже на «тюремную камеру», причем сейчас сообщают о том, что жители больше не могут оттуда уехать.

Еще более необычным событием было то, что самого Путина обвинили в разграблении всемирно известных винных погребов Массандры, откуда он лично забрал вина лучших сортов в качестве трофеев после своей победной оккупации в феврале.

Россияне даже заставляли проводить отпуск в Крыму, чтобы хоть как-то сохранить его жизнеспособность.

Раньше здесь проводили лето российские императоры и коммунистические аппаратчики, теперь в этом живописном регионе возрождают зловещую тиранию в стиле СССР, как утверждают критики Кремля.

«Крым стал большой тюрьмой, хотя немногие понимают это», – предупредила проукраинская активистка, блоггер Елизавета Богуцкая, которая недавно была вынуждена бежать в Одессу после того как десять сотрудников милиции, четыре из которых были в масках и с автоматами Калашникова, ворвались в ее домой в 5:30 утра, изъяв ее компьютеры, мобильные телефоны и флешки.

«Многие думают, что мы получили свободу, когда Россия оккупировала Крым. Они еще не понимают, что эта «свобода» будет иметь очень неприятные последствия для всех нас».

Ей повезло. Зачастую люди просто исчезают в путинском Крыму.

MailOnline был свидетелем того, как пожилых женщин на улицах Ялты преследовали и надевали на них наручники сотрудники правоохранительных органов с мрачными лицами, готовые раздавить любое инакомыслие еще в зародыше.

В шикарном отеле «Ореанда», сделанном в стиле арт-деко, еще остались напоминания о визитах важных персон с Запада – среди них Тони Блэр и Доминик Стросс-Кан, – но сегодня VIP-персоны больше не приезжают сюда.

Не напугала российская оккупация танцовщиц «эротического шоу», которые продолжают выступать в гигантском отеле «Интурист» каждую ночь, несмотря на нехватку посетителей в просторных залах. Многие из скучающих танцовщиц из континентальной Украины.

21-летняя Лера, из Киева, сказала: «В этом году я приехала сюда впервые, здесь очень пусто. За все время пока я здесь, не было ни одного иностранца, в отличие от прошлого года».

«Все девушки хотят показывать приватные танцы, потому что именно так мы зарабатываем больше денег – нам может это не нравиться, но все так, как есть.

В этот раз я получила чаевые только один раз. Посмотрите вокруг, и вы увидите, как здесь пусто.

Здесь всегда было много людей. Независимо от сезона.

Если честно, мне все равно, кто управляет Крымом – Россия или Украина, – я просто хочу, чтобы было больше клиентов».

Стрип-клуб «Звездный носорог» – одно из немногих украинских предприятий, которые до сих пор функционируют здесь.

Ялта была когда-то магнитом для студентов со всего мира. Британского премьер-министра Дэвида Кэмерона привлек ее шарм, когда он закончил учебу в Итоне, а позже он утверждал, что сотрудники КГБ пытались завербовать его, когда он загорал на переполненном пляже.

Сегодня пляжи пустые, а иностранные студенты сюда больше не приезжают.

Факт остается фактом – официальное число туристов уменьшилось наполовину в этом году – по оптимистичным подсчетам – и многие из тех, кто все же приехал, больше не вернутся сюда, испытав на себе первое путинское лето в Крыму.

На всем полуострове закрылись украинские банки, банкоматы больше не выдают денег. Только пару мелких российских банков, не боясь угрозы западных санкций, предоставляют финансовые услуги.

За это время крымчане потеряли свои сбережения.

Все рестораны Макдоналдс закрылись в Симферополе, Севастополе и Ялте, а раньше они считались символом связи Крыма с Западом. Знак на двери гласит: «Уважаемые клиенты, в связи с независящими от нас причинами, Макдональдс решил временно закрыть свои рестораны... Извините за неудобства».

Чтобы как-то компенсировать отсутствие туристов, Кремль пытался принуждать работников российских государственных предприятий, сотрудников полиции и служб безопасности отправляться в Крым по сниженным ценам.

Российских пенсионеров также заманивали сниженными ценами, и как в советское время группы детей из северной части России или Сибири отправляли на каникулы в санатории, все это обходится в целое состояние для налогоплательщиков. Но все-таки этого было недостаточно, чтобы восполнить число потерянных иностранных туристов и украинцев, которые ранее заполняли все отели.

Даже странные открытки, сделанные в британском стиле, с изображением шикарного побережья – часть календаря на 2015 год – не смогли убедить россиян выполнить свой патриотический долг и отдохнуть в Крыму, а не на Канарских островах.

Галина, которая работает в туристическом офисе гостиницы «Севастополь», грустно сказала: «Здесь раньше были иностранные туристы, но теперь их больше нет».

«Мы заботились о всех иностранцах, приезжающих в наш город, устраивая экскурсии, часто связанные с культурой и историей, но теперь у наших многоязычных гидов нет клиентов».

И правда, когда мы приехали сюда, мы увидели единственного представителя Запада в отеле: американца, которого персонал называл «секс-туристом». Он был весь погружен в разговор с двумя молоденькими девушками, которые ему годились во внучки.

Но гораздо большее беспокойство вызывает список тех, кто пропал без вести после того как Путин захватил полуостров и ратифицировал фиктивный референдум в начале этого года, прежде чем переключить внимание на Донецкую и Луганскую области.

В марте трое мужчин в военной форме похитили 25-летнего Решата Аметова, а затем его изуродованное тело было найдено селе Земляничное.

Убийство остается нераскрытым.

В мае трое активистов Леонид Корж, Сейран Зинединов и Тимур Шаймарданов неожиданно исчезли, больше их никто не видел.

Два молодых крымско-татарских активиста, 19-летний Ислам Джепаров 23-летний Джевдет Исламов, были похищены 27 сентября неизвестными людьми в военной форме. Их родственники не получали от них никаких известий с тех пор.

Отец и дядя этих парней, Абдурешид Джепаров, сказал: «Я хочу, чтобы люди здесь жили и были уверенны в том, что никто не придет и не похитит их, но сегодня никто не может гарантировать, что ничего подобного не произойдет. Наша вина в том, что мы крымские татары, мы мусульмане. Я не вижу никакой другой причины. Они хотят запугать нас ».

29 сентября 25-летний Эдем Асанов пропал без вести по дороге на работу.

Неделю спустя его нашли повешенным на автобусной станции в Евпатории.

Его сестра Фериде сказала: «Я не знаю, кому мог перейти дорогу мой брат. Он обычный, хороший парень, который был патриотом своего народа, но никогда не занимался политикой».

Внезапное введение российских законов вызывает глубокую обеспокоенность, и не в последнюю очередь спорные законы о «сексуальных меньшинствах», которые запрещают «продвижение» гомосексуализма.

Крыму «не нужны» геи, у которых нет ни единого шанса в регионе, пояснил ставленник Москвы, крымский лидер Сергей Аксенов, который строго предостерег ЛГБТ-активистов воздержаться от протестов.

«Наша полиция и силы самообороны будут реагировать немедленно и за 3 минуты объяснят им, какой сексуальной ориентации они должны придерживаться», – предупредил он.

Татарская община обеспокоена тем, что могут повториться сталинские времена, когда 230 тыс. татар насильно отправили в Среднюю Азию, и вернулись на полуостров они только в 1980 г., после того как гласность открыла Советский Союз.

Полиция, подконтрольная русским, даже не пытается расследовать эти гнусные преступления, утверждают родственники пропавших без вести. Другие слишком напуганы, чтобы говорить, опасаясь мести со стороны служб безопасности, созданных после прихода русских.

Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс недавно подчеркнул их бедственное положение, потребовав, чтобы эти «серьезные нарушения прав человека» были «эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности».

Есть крошечный шанс на то, что это произойдет, но уполномоченный по правам человека Людмила Любина сказала на этой неделе, что в общей сложности 800 человек пропали без вести в регионе, 18 из них крымские татары.

35-летняя украинка Татьяна Иванюк говорит, что не знает причины смерти ее сына Марка.

16-летний студент был избит полицейским, который остановил его с другом по дороге домой, говорит она.

«Это произошло потому, что он начал разговаривать с ними на украинском языке. Он говорил только по-украински, и я подозреваю, что это послужило причиной начала драки».

Когда она потребовала расследования его смерти, полиция «издевалась надо мной за то, что я говорю по-украински».

Друг ее сына, который был с ним, сказал ей, что их избили: но по официальной версии, причиной смерти является дорожно-транспортное происшествие, что, опасаются правозащитники, является просто прикрытием.

Впечатление, что Крым стал «тюрьмой», складывается и из-за других ситуаций. Люди чувствуют себя в ловушке.

«Сердцем я чувствую, что Крым должен быть частью России», – сказал местный бизнесмен, чья процветающая туристическая фирма в настоящее время потеряла всех своих западных клиентов, «но теперь мы здесь, как на необитаемом острове. Это больше не Украина, но мы чувствуем, что Россия не достаточно любит нас, и мы не полноправная ее часть».

«Конечно, у нас есть новые российские паспорта, но все страны ЕС, включая Великобританию, отказывают нам в получении виз, потому что мы были «незаконно» аннексированы».

«Они настаивают на том, чтобы я использовал мой старый паспорт гражданина Украины, ехал в Киев, и подавал документы в посольство там. Тем не менее, для нас теперь почти невозможно добраться до Украины, и если я уеду, мне может грозить арест за поддержку того, что сделал Путин. Они считают меня предателем».

«Так что, мы застряли здесь, как птицы в клетке, или граждане второго сорта, считая Россию нашей единственной реальной целью. Нам обещали, что все будет лучше, но это длится уже слишком долго, и я думаю, что нас обманули, когда говорили о выгодах присоединения к России».

Властный член парламента Дмитрий Вяткин, из партии Единая Россия Владимира Путина, сказал крымчанам, что нет никакой необходимости ехать в ЕС, поскольку им доступны многие другие направления.

В региональной столице Симферополе был «международный» аэропорт до насильственного присоединения, но теперь его больше нет. Табличка на авиакассе гласит: «Вы можете полететь в любую точку мира. Просто мы не предлагаем прямых рейсов, Вам придется лететь через Москву».

Иммиграционные столы и таможенные посты в аэропорту для входа и выхода в Украину больше не используются, потому что никто больше не прилетает сюда на международных рейсах, и гражданам ЕС и США нужна выданная Россией виза, в то время как ранее Украина предоставляла безвизовый въезд. Сегодня все перелеты осуществляются через Москву или другие крупные российские города, возврат к советской власти Брежнева и Андропова.

Настоящий руководитель тут бескомпромиссный «уполномоченный» Путина в аннексированном Крыму, 64-летний Олег Белавенцев, который был изгнан Маргарет Тэтчер из Великобритании в апреле 1985 года за «деятельность, несовместимую с его статусом», обычный эвфемизм для шпионажа. Поклонник бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена, он носил звание вице-адмирала, прежде чем стать крупнейшим торговцем российским оружием.

С царских времен, и в советские времена, туризм был смыслом существования Крыма, но в этом году летний сезон был тяжелым. Такие известные места, как Ялта и Севастополь понесли серьёзные убытки.

Неизвестно, уговаривал ли Белавенцев отдыхающих посетить регион, но количество войск, безусловно, возросло, многие из них де-факто на границе с Украиной, по данным НАТО.

Даже если вы можете достать деньги, цены очень выросли. И есть опасения, что может быть еще хуже, вплоть до отключений электроэнергии в зимний период.

Пророссийские власти недавно забрали в государственное владение основной завод по производству хлеба, по-видимому, обеспокоены запасами.

«Раньше я привык заливать полный бак, теперь я не могу себе это позволить», сказал Дмитрий, водитель такси из Севастополя. «Теперь я могу заработать несколько рублей и сразу идти на заправочную станцию – и я так делаю несколько раз в день. Цены на бензин в нефтедобывающей России поднимаются так же быстро, как цены на продукты питания. Но заработная плата по-прежнему неизменна. Скоро у нас будут московские цены, но многие зарабатывают только 4,000-5.000 рублей в месяц».

«Это правда, они сдержали свое слово и пенсии выросли, но обещание увеличить зарплаты остается только обещанием».

Дело в том, что многие покидают Крым, либо переезжают в Украину, или ищут счастья в России, где больше рабочих мест».

Объявление на одном из крымских курортов: «Продам дом в Алупке или обменяю его на недвижимость в Москве».

Другие говорят, что все трудности являются достойной платой за переход под покровительство Путина, и обвиняют Запад в неспособности увидеть опасность в лидерах киевских переворотов, которые свергли бывшего президента Виктора Януковича.

«Эти неонацисты начали бы ту же гражданскую войну здесь, которая сейчас идет на востоке Украины», сказал охранник Виктор. «Сейчас трудно, потому что России нужно время, чтобы должным образом привести нас в страну, а Запад поднял ненужный скандал. Но жертва того стоит. Крым – это часть России, и Путин спас нас от ужасного кровопролития».

Какими бы ни были аргументы о перспективе возвращения нацистов, однажды процветающая виноградная промышленность находится под угрозой закрытия, что побудило сделать принятого гражданина России актера Депардье министром сельского хозяйства или главой рекламного агентства.

«Жерар – это символом не только французского кино и французского шарма, но и щедрости русской души», – заявил народный депутат Игорь Зотов.

«Для региона было бы хорошо, если бы Депардье, всемирно известный специалист по производству вина, возглавлял государственное учреждение или общественную организацию крымских виноделов».

«Это позволит привлечь внимание российской и мировой общественности к крымскому вину, которое по качеству не только не уступает продукции самых известных винодельческих регионов мира, но даже превосходит ее в некоторых аспектах».

У Саши было $ 10000 долларов США на счету, когда Крым был аннексирован.

«Все украинские банки закрыты. Когда пришла Россия, они сказали, что они компенсируют нам деньги, но я получил всего $ 3000, и теперь они говорят, что я могу подать на них в суд, если хочу получить остальное».

«Но боюсь, что я просто потеряю деньги и время. Я собрал все документы, поехал в Москву, разговаривал с адвокатом банка, но они говорят, что не могут мне помочь. Но кто тогда может? Кто вернет мои деньги?»

Он отказался от денег, смирившись с тем, что их потеря – цена аннексии. «Это трудно принять во многих смыслах».

Керчь – на востоке Крыма – лучше, чем все другие регионы показывает текущие проблемы региона.

Здесь планируется построить мост стоимостью в 3,1 млрд. рублей, чтобы соединить остров с Россией: пока он не построен, расходы на транспортировку продовольствия и других ресурсов на неустойчивой паромной переправе являются основной причиной повышения цен.

И когда российская экономика парализована западными санкциями, многие местные жители опасаются, что мост – около 2,8 км в длину – это несбыточная мечта.