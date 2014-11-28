Канада поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом заявил парламентский секретарь министра обороны Канады Джеймс Безан в аэропорту «Борисполь» после прибытия канадской военной помощи Киеву, передает корреспондент УНИАН.

«Канада всегда поддерживала своих партнеров, которые пытались вступить в НАТО. Если партнер Украина об этом сказала - мы будем ее поддерживать», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Воздушных сил Вооруженных сил Канады с первой партией груза военной помощи для Украины.

26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетальную военную поддержку еще на 11 млн канадских долларов.