Канада поддерживает вступление Украины в НАТО
21:11, 28 ноября 2014Политика
0 0
Канада поддерживает вступление Украины в НАТО.
Безан высказался в пользу вступления Украины в НАТО / Wikipedia
Об этом заявил парламентский секретарь министра обороны Канады Джеймс Безан в аэропорту «Борисполь» после прибытия канадской военной помощи Киеву, передает корреспондент УНИАН.
«Канада всегда поддерживала своих партнеров, которые пытались вступить в НАТО. Если партнер Украина об этом сказала - мы будем ее поддерживать», - заявил он.
Читайте такжеВ Раду внесли законопроект о вступлении Украины в НАТО
Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Воздушных сил Вооруженных сил Канады с первой партией груза военной помощи для Украины.
26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетальную военную поддержку еще на 11 млн канадских долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter