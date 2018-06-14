Вместо того, чтобы освобождать Сенцова, власть кормит Россию тортами «Рошен» – Кива

Глава Социалистической партии возложил ответственность за возможную смерть Сенцова в результате голодовки на действующую украинскую власть.

Освобождение Олега Сенцова и других украинских заложников в России затруднено лицемерием украинской власти. Такое мнение в эфире «Эспрессо-ТВ» высказал глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

«В Европе и во всем мире уже давно поняли: украинская власть врет и лицемерит. Поэтому нам не спешат помогать с давлением на Россию в деле освобождения политзаключенных. Власть заявляет о необходимости освобождения Сенцова, а сама торгует с агрессором. Они врут с трибуны Европарламента, с трибуны ООН. Весь мир вводит санкции против России, неся экономические потери. А власть продолжает вести с ней дела», — сказал он.

Кива возложил ответственность за возможную смерть Сенцова в результате голодовки на действующую украинскую власть.

«Сегодня уже 32-й день голодовки Сенцова. Это предсмертное состояние уже, и это больно. Этот парень умирает потому, что о нем бездарно заботится его собственное государство. Украина не сделала ничего, чтобы его вернуть. Зато мы продолжаем кормить их вкусными тортами. За это он умирает? За это я воевал полтора года?», — заявил глава СПУ.

Политик также продемонстрировал футболку со слоганом «Украина без Порошенко», заявив, что будет ходить в ней до тех пор, пока президент не будет отстранен от власти.

«Уберем Порошенко — тогда освободим Сенцова и остановим войну. Я буду ходить в этой футболке до тех пор, пока Порошенко находится на посту президента», — сказал Кива.