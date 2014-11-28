Раде предложили одобрить создание Аллеи Героев Украины в центре Киева

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Турчинов предлагает поддержать инициативу общественности о создании в центральной части Киева и в других городах Украины Аллей памяти Героев Украины.

Проектом постановления предусмотрено рекомендовать Кабинету министров рассмотреть вопрос создания в Киеве соответствующего мемориального комплекса.

Кабмину, местным госадминистрациям, органам местного самоуправления рекомендуется также принять необходимые меры для создания в соответствующих городах Аллей памяти Героев Украины.

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Как повідмоляв УНИАН, ранее тогдашний председатель ВР Турчинов отмечал, что в Киеве должна появиться Аллея памяти Героев Украины. По убеждению Турчинова, солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других формирований, «которые отдают жизнь за свою страну, - это настоящие герои Украины», и «их подвиг должен навсегда остаться в наших сердцах и в нашей истории». «Именно поэтому, - заявлял Турчинов, - как в центральной части столицы, так и в других городах, должны быть созданы Аллеи памяти Героев Украины, где должно состояться достойное их захоронение и построены соответствующие мемориальные комплексы».