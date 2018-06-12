Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН  взяла под контроль оккупированный Донбасс - Лавров

При этом Лавров заявил, что на встрече не обсуждали ситуацию на Донбассе в контексте предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН взяла под контроль оккупированный Донбасс для организации выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил по итогам переговоров «нормандского формата» на уровне глав МИД.

По его словам, вопрос миротворцев ООН обсуждался и российская позиция предельно ясная и в сентябре прошлого года в СБ ООН внесена резолюция, направленная на обеспечение ооновской охраны наблюдателей работающих по линии ОБСЕ.

«Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые украинскими коллегами и американскими представителями о том, чтобы превратить эту миротворческую миссию в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию этих провозглашенных республик-Донецкой и Луганской-, и сама уже будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают Минские договоренности», - сказал Лавров.

Читайте такжеЭксперт объяснил, что стоит за новыми угрозами Путина по Донбассу

«Мне кажется, французы и немцы понимают нашу логику. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий Минскому комплексу мер подход, будет их устраивать», - добавил он.

Лавров заявил, что на столе есть российский проект резолюции, который предполагает поддержку со стороны ООН тех действий, которые предпринимает ОБСЕ в развитии и соответствии с Минскими договоренностями.

«Если у коллег есть какие-либо комментарии к этому проекту резолюции, очень просим представить их нам письменно и в какой-то юридической форме. Пока не получили ни единого предложения о том, как изменить наш проект резолюции», - сказал он.

Он заявил, что американскими коллегами выдвигаются некие абстрактные идеи, которые не ложатся на бумагу.

«Когда Спецпредставитель США по Украине Волкер заявляет, что мяч на российской стороне. Наверное, он не очень искушен в дипломатии, потому что мяч как раз на стороне тех, кто пытается оспорить нашу концепцию миссии ООН в поддержку ОБСЕ и минского «Комплекса мер». Пока нам не представят конкретные поправки к конкретному тексту резолюции, который мы распространили, будем исходить из этого», - заявил Лавров.

Напомним, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "серьезные последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.