Foreign Policy: НАТО опасается, что Россия может контролировать Черноморский регион

В статье «НАТО опасается, что Россия может контролировать Черноморский регион», опубликованной на сайте издания Foreign Pоlicy, Дэвид Фрэнсис сообщает о том, что в среду командующий НАТО предупредил, что российская милитаризация на Крымском полуострове может позволить Москве взять под контроль весь регион.

«Мы очень обеспокоены милитаризацией в Крыму. Мы обеспокоены тем, что средства, которые поставляют в Крым, повлияют практически на все Черное море», заявил генерал ВВС Филип Бридлав, глава Европейского командования США и главнокомандующий силами НАТО, после встречи с украинским руководством в Киеве.

Бридлав предупредил, что российские войска, дислоцированные на границе Украины, могут готовить главное вторжение в Украину. Российские войска уже «обучали, оснащали, давали основу ... помогая силам [пророссийских сепаратистов] в боях», сказал он.

«Эта международная граница полностью открыта и поддерживается открытой российскими войсками, чтобы военные силы, припасы, деньги и бойцы могли по желанию ее пересекать», добавил Бридлав.

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Россия отрицает факт нахождения своих войск в Украине, несмотря на многочисленные сообщения о том, что они нарушили границы Украины и помогают сепаратистам.

Бридлав добавил, что число российских военных вторжений в воздушное пространство стран-членов НАТО, а также количество самолетов, участвующих в этих вторжениях, растут. По данным НАТО, альянс провел более 100 перехватов российских самолетов в 2014 году, в три раза больше, чем количество вторжений в 2013 году.

«Число и схема изменились, может быть, в три раза больше, чем раньше», сказал Бридлав. «Кроме того, мы видим, что число самолетов в этих полетах увеличилось, как правило, прежде были только один-два самолета, а сейчас мы наблюдаем группы самолетов».

Комментарии Бридлава появились после того, как генерал-лейтенант Бен Ходжес, главнокомандующий армии США в Европе, рассказал подробности об операции «Атлантическая готовность» - плане НАТО для проверки российской агрессии в Восточной Европе. Он включает в себя создание четырехтысячной группы сил быстрого реагирования, которая будет иметь доступ к припасам, расположенным по всей Восточной Европе.

Многие американские законодатели призвали Белый дом осуществить поставки оружия Украине, но Россия предупредила, что это существенно усугубит кризис. Тони Блинкен, заместитель советника по национальной безопасности США, недавно заявил, что Белый дом не исключает такого варианта.

Когда его спросили о возможности предоставления Украине смертельного оружия, Бридлав сказал: «В настоящее время такие варианты не рассматриваются».

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«Мы собираемся помочь украинским военным увеличить свои возможности и средства путем взаимодействия с американским и европейским командованием», сказал он, добавив, что это «сделает их еще более совместимыми с нашими силами».

Одним из вариантов, который не принимается в рассмотрение, является членство Украины в НАТО. Ранее на этой неделе, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна будет проводить референдум по вопросу вступления Украины в НАТО в конце десятилетия. Но во вторник в Берлине, правительство канцлера Германии Ангелы Меркель исключило членство Украины в альянсе.

«Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня в данный момент», сообщил изданию Bloomberg Майкл Гросс-Брумер, представитель партии Меркель ХДС в парламенте.