Несколько нардепов от НУ-НС и БЮТ поддержат проект регионалов? (фамилии)

Представитель фракции "НУ-НС" Руслан Князевич считает невозможным объединение коалиционного и оппозиционного законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности в один проект закона.

Об этом он сказал журналистам по завершению заседания Верховной Рады в пятницу, сообщает Украинская правда.

По мнению Князевича, этого не произойдет из-за того, что, в отличие от коалиционного законопроекта, оппозиция в своем документе "намерена не отменить депутатскую неприкосновенность, а каким-то образом закамуфлировать и утаить ее".

Отвечая на вопрос, почему коалиция так упрямо отказывалась голосовать путем поднятия рук и не является ли это свидетельством отсутствия необходимого количества голосов у большинства, он сказал:

"Принципиально для нас не было разницы, каким образом голосовать, но мы стоим на том, что надо четко соблюдать регламент. Если регламент Верховной Рады содержит специальную процедуру, которая предусматривает голосование в электронном режиме за такого рода вопросы, то давайте или менять регламент, или его выполнять".

Вместе с тем, Князевич не ответил на вопрос, почему в зале не были заблокированы карточки отсутствующих депутатов его фракции, сказав, что это вопрос не ко фракции "НУ-НС".

Вместе с тем, "регионал" Александр Лавринович, который представлял в парламенте оппозиционный законопроект по отмене депутатской неприкосновенности, в интервью журналистам высказал уверенность, что его проект закона в случае голосования поднятием рук набрал бы большинство голосов.

В частности, он отметил, что о намерениях поддержать оппозиционный законопроект его предупреждали некоторые представители коалиции, "в частности – Олесь Доний, Анатолий Гриценко и несколько БЮТовцев".