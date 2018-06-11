СМИ назвали три варианта устранения Захарченко от "власти" в "ДНР"

Радикальный метод может быть применен по аналогии с отставкой экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко может оставить пост по итогам "выборов", мирным путем или вследствие объявления его предателем.

Во всяком случае, текущее состояние дел в Донецке совсем не в пользу Захарченко, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что уже осенью 2018 года на оккупированной территории Донецкой области будут проведены "выборы", в рамках которых Захарченко могут скинуть с поста главаря группировки. Так, даже самые ярые "свидетели "Новороссии" уже не поддерживают боевика, но традиционно учитываться будет только мнение Кремля.

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Кроме того, есть возможность, что Захарченко заставят покинуть пост главаря «ДНР» еще до "выборов", - радикальным или мирным путем.

«Радикальный метод может быть применен по аналогии с отставкой экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, - кто-то вроде экс-секретаря так называемого "совета безопасности ДНР" Александра Ходаковского, который не раз довольно нелестно отзывался о Захарченко, объявит его "предателем республики", шпионом СБУ, потомственным масоном, членом секты "Белое братство" и сбросит главаря донецких террористов», – пишет издание.

"Захочется вдруг так называемым "следственным органам ДНР" поиграть в борьбу с коррупцией. И они сделают вид, что Захарченко - коррупционер, арестуют его и могут даже якобы приговорить. Для боевиков этот вариант наиболее интересный, ведь они могут тогда упрекнуть Украину, что она ни одного крупного чиновника не осудила, а они, мол, осудили", - отметил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Мирный сценарий завершения "карьеры" Захарченко предполагает его якобы добровольный уход.

"Например, Захарченко может уйти по состоянию здоровья. Такая традиция еще родом из СССР. Выпускается заявление, мол, Захарченко заболел, не может больше выполнять свои обязанности, его место занимает исполняющий обязанности, а затем этого и.о. как-то легитимизируют" , - пояснил журналист Денис Казанский.