НУ-НС сдаваться не собирается

Фракция НУ-НС будет настаивать на том, чтобы законопроекты относительно снятия неприкосновенности с депутатов были рассмотрены первыми на следующей пленарной неделе парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил член фракции НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«Мы будем настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен в сессионном зале первым во время следующей сессионной недели», - сказал он.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, предложение относительно направления этих законопроектов в Комитет Верховной Рады по правовой политике для повторного рассмотрения является нецелесообразным.

Он объяснил это тем, что именно указанный комитет на протяжении трех месяцев ни разу не смог собраться на свое заседание и не рассмотрел эти законопроекты. «Возвращение законопроектов в комитет означает их практическую законодательную смерть», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, почему фракции коалиции упрямо отказывались от голосования путем поднятия рук относительно этих законопроектов, Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что должен выполняться Регламент ВР и сначала проводиться голосование электронным путем.