В США призвали Россию немедленно освободить Сущенко

В США требуют от РФ отпустить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных.

В Государственном департаменте США призвали Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно осужденного украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политических заключенных.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США сообщила в микроблоге Twitter.

"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению украинского журналиста Романа Сущенко и всех удерживаемых Россией украинских политических заключенных", - написала Хизер Науэрт.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу.

Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.