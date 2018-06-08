Депутаты Береза и Долженков подрались в Раде из-за Мураева (фото)

Стычка произошла из-за депутата Мураева, который ранее назвал незаконно осужденного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова террористом.

В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между депутатами Юрием Березой ("Народный фронт") и Александром Долженковым ("Оппозиционный блок").

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала, чтобы Евгений Мураев (внефракционный) извинился перед Сенцовым и его родственниками за то, что он назвал его террористом. При этом она отметила, что "Оппозиционный блок" привел этого депутата в парламент.

Депутат Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом фракции "Оппозиционный блок" и он не избирался по списку партии.

На эти возгласы Долженкова депутат Береза поднялся со своего рабочего места и со словами: "Что ты лаешь?", подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

Депутаты их разняли и отвели Березу на его рабочее место.

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Как известно, Мураев избирался в парламент как мажоритарщик в избирательном округе №181 Харьковской области. Он ранее входил во фракцию "Оппозиционный блок", но 14 июня 2016 года вышел из этой фракции и в настоящее время является внефракционным.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил высказывания Мураева, что якобы Сенцов является террористом.

"Это же надо так не любить родную страну, в которой родился, по которой ходишь, чтобы позволять себе такие высказывания, которые совершенно неприемлемы для нормального человека. Но я думаю, что там нет вообще никаких ценностей, кроме, наверное, денег, которые затмевают разум", - сказал Гройсман.