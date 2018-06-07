Новый аудитор НАБУ Василенко: мне, скорее, следует выражать соболезнования, чем поздравления

"Я настроен конструктивно. Считаю, что здесь не должно быть никакой конкуренции, должно быть сотрудничество", - отметил Василенко.

Новый аудитор НАБУ Владимир Василенко в интервью УНИАН рассказал, в чем заключается цель аудита антикоррупционных органов, и какой видит свою миссию в должности аудитора.

"Мне, скорее, следует выражать соболезнования, чем поздравления. Почему? Это не творческая работа. У меня цель какая? Посмотреть, что происходит, и как-то способствовать избежанию такой враждебной конкуренции между различными правоохранительными антикоррупционными органами", - сказал Василенко.

"От Кабмина назначен мой коллега, юрист-международник Михаил Буроменский. Мы не друзья, но, скажем так, знакомые по цеху, знаем друг друга как специалисты. А кто будет назначен президентом – неизвестно. Очевидно, мы должны будем договориться о методике работы, разделении труда и так далее. Впрочем, я настроен конструктивно. Считаю, что здесь не должно быть никакой конкуренции, должно быть сотрудничество", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, Верховная Рада назначила доктора юридических наук Владимира Василенко в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.