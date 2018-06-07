Рада избрала аудитором НАБУ украинского правоведа Василенко

Кандидатуру Василенко поддержали 289 народных депутатов.

Верховная Рада определила доктора юридических наук Владимира Василенко в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке (аудиту) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

Другим кандидатом был правозащитник, партнер компании "Бейкер и Маккензи", гражданин США Томас Файерстоун. Он в "рейтинговом" голосовании набрал меньше голосов, поэтому на окончательное утверждение была поставлена кандидатура Василенко, которую парламент и утвердил.

Как сообщал УНИАН, согласно законодательству, комиссия внешнего контроля в составе трех членов ежегодно проводит независимый аудит эффективности деятельности НАБУ. В составе комиссии должны быть представители правительства, парламента и президента.

Избрание члена комиссии от Верховной Рады несколько раз срывалось. В июне прошлого года в ЕС выразили обеспокоенность политизацией процесса назначения 3 аудиторов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Аудитором НАБУ от Кабмина избран доктор юридических наук, председатель делегации Украины в GRECO Михаил Буроменский.

Президент еще не назначил своего представителя.