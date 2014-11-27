Порошенко готовит закон, позволяющий иностранным специалистам работать в Кабмине





Об этом говорится в статье "Украинской правды". Как сообщается, "Блок Петра Порошенко" уже обратился к крупной хедхантерской компании, с просьбой подобрать иностранных менеджеров на должности министров.

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Очевидно, речь идет прежде всего о должности вице-премьера по вопросам европейской интеграции, поскольку ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что на эту должность он намерен предложить одного из европейских лидеров.

"Кандидатуры не имеют ничего общего с нашей партией. На должностях министров смогут работать граждане Америки, Грузии, Германии, Польши, Литвы. Знание английского и проверка на детекторе лжи – обязательны", – сказал один из депутатов от "Блока Петра Порошенко". Он уточнил, что от некоторых кандидатов в президентском блоке еще ждут согласия.

Поскольку действующее законодательство не разрешает иностранцам быть членами Кабмина, Петр Порошенко собирается внести в парламент закон, который позволит им работать.

Еще один собеседник в "Блоке Петра Порошенко" утверждает, что некоторые топ-менеджеры согласны принять украинское гражданство.