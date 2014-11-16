Квасьневский: я бы не отказался консультировать Украину
Если бы власти Украины захотела создать международную консультативную группу, то бывший президент Польши Александр Квасьневский не отказался бы от сотрудничества.
Об этом Александр Квасьневский сказал журналистам, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Rzeczpospolita.
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"Если украинская власть захотела бы сильную международную консультативную группу, я бы не отказался от ее поддержки, и я думаю, что будет много видных европейских политиков, которые готовы в этот момент помочь Украине", - сказал Александр Квасьневский.
Он признал, что нет никаких сомнений в том, что президент России Владимир Путин проводит свою агрессивную концепцию, которая предусматривает принятие Украиной российской сферы влияния и использует для этого военные, экономические средства и пропаганду.
"Но для решения проблемы нужен диалог с Россией, с ее президентом", - добавил польский политик.
Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк в пятницу заявил, что на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции намерен предложить одного из европейских лидеров.
Российские СМИ тогда сообщили, что Александр Квасьневский является претендентом на эту должность.
Вместе с тем он назвал "шуткой на день рождения" (в субботу Квасьневскому исполнилось 60) информацию СМИ о том, что он якобы может стать вице-премьером в украинском правительстве. Добавил также, что ничего об этом не слышал и не воспринимает всерьез.