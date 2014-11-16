Квасьневский: я бы не отказался консультировать Украину

Об этом Александр Квасьневский сказал журналистам, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

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"Если украинская власть захотела бы сильную международную консультативную группу, я бы не отказался от ее поддержки, и я думаю, что будет много видных европейских политиков, которые готовы в этот момент помочь Украине", - сказал Александр Квасьневский.

Он признал, что нет никаких сомнений в том, что президент России Владимир Путин проводит свою агрессивную концепцию, которая предусматривает принятие Украиной российской сферы влияния и использует для этого военные, экономические средства и пропаганду.

"Но для решения проблемы нужен диалог с Россией, с ее президентом", - добавил польский политик.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк в пятницу заявил, что на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции намерен предложить одного из европейских лидеров.

Российские СМИ тогда сообщили, что Александр Квасьневский является претендентом на эту должность.

Вместе с тем он назвал "шуткой на день рождения" (в субботу Квасьневскому исполнилось 60) информацию СМИ о том, что он якобы может стать вице-премьером в украинском правительстве. Добавил также, что ничего об этом не слышал и не воспринимает всерьез.