Порошенко: миротворцы ООН позволят "выжать" российских оккупантов с территории Украины

Президент отметил, что обсудил с принцем Лихтенштейна инициативы Украины в ООН, поддержку королевством голосований резолюций относительно Крыма и агрессии РФ на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что миротворцы ООН в случае развертывания соответствующей миссии на оккупированном Донбассе позволят «выжать» российские оккупационные войска с территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве.

Порошенко отметил, что обсудил с принцем Лихтенштейна инициативы Украины в ООН, поддержку королевством голосований резолюций относительно Крыма и агрессии РФ на Донбассе.

«Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать компонент безопасности имплементации Минских соглашений, «выжать» российские оккупационные войска с территории Украины, позволит прекратить продолжающиеся сегодня убийства», - заявил он.