Порошенко: миротворцы ООН позволят "выжать" российских оккупантов с территории Украины
Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что миротворцы ООН в случае развертывания соответствующей миссии на оккупированном Донбассе позволят «выжать» российские оккупационные войска с территории Украины.
Читайте такжеРоссия должна "серьезно отнестись" к предложениям Запада о миротворцах на Донбассе – Волкер
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом в Киеве.
Порошенко отметил, что обсудил с принцем Лихтенштейна инициативы Украины в ООН, поддержку королевством голосований резолюций относительно Крыма и агрессии РФ на Донбассе.
«Я подробно проинформировал его светлость о важности введения миротворческой миссии ООН в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, который позволит создать компонент безопасности имплементации Минских соглашений, «выжать» российские оккупационные войска с территории Украины, позволит прекратить продолжающиеся сегодня убийства», - заявил он.