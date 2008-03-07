Евгения Карр ездила с мамой в Брюссель за свой счет (смета)

Дочь премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР лично оплатила свою поездку в Брюссель 5-6 марта.

Об этом идет речь в разъяснении Управления по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, переданном агентству УНИАН.

В разъяснении отмечается, что в отдельных средствах массовой информации появились публикации о якобы перелете и пребывании в Брюсселе Е.КАРР за государственные средства.

Потому Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина разъясняет:

«Е.КАРР действительно посетила Брюссель и приняла участие в международном форуме "Женщины: Стабилизируя опасный мир";

за авиаперелет по маршруту „Киев-Брюссель-Киев” Е.КАРР лично уплатила Государственному авиационному предприятию „Украина” шесть тысяч восемьсот шестьдесят гривень;

во время пребывания в Брюсселе Е.КАРР проживала в гостинице “Sheraton” и лично уплатила за проживание в гостинице 230 евро;

Е.КАРР лично уплатила за пользование Залом официальных делегаций международного аэропорта „Борисполь” одну тысячу десять гривень, в соответствии с утвержденными тарифами».

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров просит средства массовой информации тщательнее относиться к информации, и не создавать оснований для разнообразных спекуляций, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Брюсселе прошла конференция “Женщины: Стабилизируя опасный мир”, на которую прибыли более 50 женщин-лидеров. Среди них – Госсекретарь США Кондолиза РАЙС, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Финляндии Тарья ГАЛОНЕН и другие.

Главной целью конференции ее организатор, Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР назвала усиление сотрудничества для стабилизации и мира во всем мире.