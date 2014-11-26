ЦИК зарегистрировала депутатами Яроша и Семенченко

Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Как сообщается, 26 ноября после перерыва Центральная избирательная комиссия под председательством Михаила Охендовского продолжила свою работу в режиме заседания.

Рассмотрев соответствующий вопрос, Комиссия зарегистрировала 9 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них 4 - от Политической партии ”Народный фронт”, а именно: Парубия А.В. - № 4, Левуса А.М. - № 23, Матейченко К.В. - № 26, Креминя Т.Д. - № 59, трех - от Партии ”Блок Петра Порошенко”, а именно: Найема М. - № 20, Насирова Р.М. - № 51, Матузко А.А. - № 64, 1 - от Политической партии ”Объединение ”Самопомощь”, а именно: Семенченко С.И. - № 2, 1 - от «Радикальной партии Олега Ляшко», а именно: Куприенка А.В. - № 17.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала Савченко народным депутатомТакже комиссия зарегистрировала 8 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах. А именно: Денисенко А.С. - в ОИО № 26, Фролова Н.А. - в ОИО № 76, Рыбака И.П. - в ОИО № 202, Тіміша Г.И. - в ОИО № 203 - от Партии ”Блок Петра Порошенко”, Дзюблика П.В. - в ОИО № 66, Бондаря М.Л. - в ОИО № 119 - от Политической партии ”Народный фронт”, Яроша Д.А. - в ОИО № 39 - от Политической партии ”Правый сектор”, Головко М.И. - в ОИО № 164 - от политической партии Всеукраинское объединение ”Свобода”.

Кроме того, зарегистрировано 5 народных депутатов Украины, которые выдвигались путем самовыдвижения, а именно: Кучера М.И. - в ОИО № 17, Головня С.М. - в ОИО № 59, Бандурова В.В. - в ОИО № 79, Парасюка В.З. - в ОИО № 122, Лопушанского А.Я. - в ОИО № 125.

Таким образом, на сегодня зарегистрированы 22 народных депутата Украины. В целом, по состоянию на 26 ноября 2014 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 419 народных депутатов Украины, говорится в сообщении ЦИК.

Как сообщал УНИАН, на завтра, 27 ноября, запланировано первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины.