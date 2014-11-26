БПП в новой Раде будет сидеть с правой стороны зала, а «Самопомич» посадили на бывшие места КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу Юрий Деревянко.

По его словам, депутаты от партии “Блок Петра Порошенко” будут размещаться с правой стороны сессионного зала (вид из президиума ВР, те ряды, где раньше располагались фракции “УДАР” и “Свобода” - УНИАН) и частично посреди зала.

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Фракция “Самопомич” будет размещаться с левой стороны, то есть в той части, где ранее располагалась фракция КПУ.

В центрально-левой части зала будет размещаться фракция “Батькивщина”, за ней - фракция Радикальной партии, а дальше члены «Оппозиционного блока» и внефракционные народные депутаты.