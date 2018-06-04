Парубий прогнозирует принятие решения об Антикоррупционном суде уже на этой неделе

Председатель парламента убежден, что пока Антикоррупционный суд «не посадит нескольких высокопоставленных чиновников за коррупцию, будет трудно надеяться на полномасштабную и решительную борьбу с коррупцией».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует принятие парламентом решения по президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«На этой неделе мы должны завершить рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. Это, очевидно, решение будет приниматься в четверг, и к тому времени нам важно осознать значение этого решения и для Верховной Рады Украины, и для Украины в целом», - сказал Парубий.

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По его словам, необходимо сделать все возможное для того, чтобы решение было принято в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«Я убежден: до тех пор, пока украинский Антикоррупционный суд не посадит нескольких высокопоставленных чиновников за коррупцию, до тех пор нам трудно будет надеяться на полномасштабную и решительную борьбу с коррупцией», - заявил председатель Верховной Рады.

Как заверил Парубий, он сделает все возможное, чтобы решение, касающееся Антикоррупционного суда, было принято в соответствии с теми ожиданиями, которые есть в украинском обществе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости Антикоррупционного суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.

По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.