Верховная Рада занялась Добкиным и Кернесом
Парламент создал ВСК
Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию деятельности городской власти Харькова.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 223 народных депутаты из 447, зарегистрированных в сессионном зале (для принятия решения о создании ВСК необходимо 150 голосов депутатов – УНИАН).
Не голосовали за создание комиссии фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.
В частности, ВСК займется расследованием обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции Украины, законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при выполнении ими своих служебных обязанностей.