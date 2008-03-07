Верховная Рада занялась Добкиным и Кернесом

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию деятельности городской власти Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 223 народных депутаты из 447, зарегистрированных в сессионном зале (для принятия решения о создании ВСК необходимо 150 голосов депутатов – УНИАН).

Не голосовали за создание комиссии фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

В частности, ВСК займется расследованием обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции Украины, законов Украины городским председателем Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского городского совета Геннадием КЕРНЕСОМ в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений при выполнении ими своих служебных обязанностей.