Климкин показал главе МИД Германии разрушения в Широкино (фотогалерея)

Глава МИД Украины заявил, что поселок, рядом с которым они находились, полностью разрушен Россией и ее наемниками.

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас ознакомились с разрушениями в Широкино, находясь на небольшом расстоянии от поселка. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"В Широкино нам с Гайко Маасом доехать не удалось, но увидели, что он полностью разрушен Россией и ее наемниками", - заявил Климкин.

Также он разместил фотографию с места пребывания неподалеку от Широкино. Климкин добавил хэштег с призывом о необходимости прекращения российской агрессии.

Отдельно в МИД Украины в Twitter заявили, что посещение линии разграничения на Донбассе и ознакомление с ситуацией, сложившейся в результате российской агрессии, являются крайне важными шагами.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, в Мариуполе Маас и Климкин заявили о договоренности провести встречу глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки". Она должна состояться 11 июня в Берлине. Одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Как сообщает МИД Германии в Twitter, Маас посещает Донецкую область, чтобы увидеть ситуацию на линии соприкосновения. По его словам, с обеих сторон линии все еще находятся хорошо вооруженные военные.

Прибули з Міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом до Маріуполя. Зустрічатимемося зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдемо до лінії розмежування. pic.twitter.com/LRVD9smIvG — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Как сообщал УНИАН, Маас намерен посетить контактную линию на востоке Украины, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в результате российской агрессии. В Киеве Маас уже встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Они обсудили развитие ситуации на Донбассе и дальнейшие шаги для активизации мирного процесса. Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации Минских договоренностей.