Порошенко обсудил с главой МИД Германии ввод миротворцев ООН на Донбасс

В Украину со своим первым визитом приехал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в Киеве он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом вопросы освобождения украинских политзаключенных в РФ, покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве и войну на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Маас приехал в Украину со своим первым визитом.

Стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе и скоординировали дальнейшие шаги для активизации мирного процесса. Маас заявил о своем желании посетить линию соприкосновения, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Собеседники говорили о важности скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН. "Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран нормандского формата", – говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла об освобождении украинских политзаключенных и заложников, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Владимира Балуха.

"Президент Украины подчеркнул, что Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Порошенко отметил, что благодаря удачной спецоперации удалось идентифицировать организаторов преступления", – отметили в АП.

Кроме того, украинский президент заявил, что недавний отчет Объединенной следственной группы, который в очередной раз доказывает причастность России к сбиванию самолета МН17, "подтверждает не только необходимость привлечения Москвы к международно-правовой ответственности, но и выработки надежных гарантий недопущения подобных преступлений со стороны России".

Порошенко также напомнил о рисках для безопасности поставок газа в Европу реализации проекта "Северный поток – 2".

14 марта привели к присяге новое немецкое правительство. Маас сменил на посту главы МИД Германии другого представителя Социал-демократической партии – Зигмара Габриэля.