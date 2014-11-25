Коалиция должна предложить состав Кабмина до 1 декабря - Розенко

До 1 декабря коалиция должна сформировать все рабочие органы Верховной Рады и предложить состав правительства.

Об этом заявил избранный в ВР от партии «Блок Петра Порошенко» депутат Павел Розенко в комментарии журналистам, размещенном на официальном сайте партии.

По его словам, «программа минимум первого пленарного заседания новоизбранной Верховной Рады в четверг (27 ноября - УНИАН) - это прохождение всех юридических процедур, формирование фракций, коалиции. Только эти шаги дадут возможность старта официальных переговоров по формированию комитетов и правительства в целом».

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Розенко объяснил, что после принятия присяги новоизбранные народные депутаты получат удостоверения и карточки для голосования, после чего будут сформированы фракции, состоится подписание коалиционного соглашения.

На уточняющий вопрос, допускает ли он, что руководство Верховной Рады не будет избрано на первом заседании парламента, Розенко ответил: «Да, я этого не исключаю», но добавил: «До выборов спикера Верховная Рада должна пройти немалый путь работы. Если вспомнить все предыдущие созывы парламента, никогда председатель Рады не избирался сразу же на первом заседании. Есть конституционная процедура, которая должна быть всеми народными депутатами строго выдержана, чтобы не возникал вопрос о легитимности или нелегитимности избрания нового руководства Верховной Рады».

Вместе с тем Розенко напомнил, что президент Украины Петр Порошенко и участники будущей коалиции высказывались за то, чтобы до 1 декабря были сформированы рабочие органы Верховной Рады, а коалиция предложила свой состав Кабинета министров.