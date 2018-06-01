Посол Украины в Будапеште объяснила "иностранным представителям" ситуацию вокруг Бабченко

Дипломат подчеркнула, что Украина обязана защищаться в связи с российской гибридной войной.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп заявляет, что ознакомила венгерскую сторону и иностранных представителей в Будапеште с ситуацией вокруг инсценировки "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом дипломат сообщил в социальной сети Facebook.

"Вчера был ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными представителями в Будапеште вопросы предотвращения попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Ознакомила их с ходом операции и призвала оказать содействие в мобилизации международной поддержки для ужесточения санкций против российского агрессора и давления на Кремль с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем", - отметила посол.

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"Со стороны наших партнеров было полное понимание того, что Украина не только имела право, но и обязана защищаться против российской гибридной войны", - отметила посол.

По ее словам, в рамках гибридной агрессии против Украины Россия применяет практику индивидуального террора в виде заказных убийств.

"Предотвращение новых случаев требует, в том числе, нестандартных подходов", - пояснила дипломат.

"В защите своей земли и людей от внешней агрессии Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой. С помощью фейковых новостей и дезинформации российская пропаганда создает параллельную реальность для оправдания агрессивной политики Кремля", - написала Непоп.

"Стратегия России остается неизменной - дестабилизация Украины. Такие атаки, как покушение на Бабченко, осуществляются для того, чтобы расшатать стабильность в Украине и показать неэффективность власти и вызвать разочарование общества. Допустить этого мы не можем. Внутренняя стабильность в государстве является наибольшей ценностью Украины в условиях продолжающейся внешней агрессии. Сохранение стабильности и противодействие попыткам ее расшатать относится к безусловным приоритетам", - подчеркнула посол.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

В свою очередь, подозреваемый заявил, что о том, что убийство будет не настоящим, он знал, и организация этого инсценированного убийства проходила в рамках сотрудничества с контрразведкой.