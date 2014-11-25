Волонтеры создали календари с "киборгами"

Об этом говорится на странице группы в Facebook.

Как говорится в сообщении, фото сделаны в зоне АТО, в частности, в Песках (несколько километров от аэропорта «Донецк»).

"Мы подарим такие календарики некоторым нашим крупным спонсорам. Все же желающие могут их купить по 500 грн. Деньги само-собой пойдут на поддержку этих и других ребят в зоне АТО", - написал координатор группы Виталий Дейнега.

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Напомним, ранее "Вернись живым" доставила "киборгам" высокотехнологический прицел для снайперской винтовки "Оля" 338 калибра.