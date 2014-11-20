Донецкий аэропорт: волонтеры купили прицел для "Оли" и собирают деньги на "Викусю"

Об этом сообщает координатор группы "Вернись живым" Виталий Дейнега в Facebook.

"Как вы помните – в аэропорту сейчас 2 винтовки 338 калибра, марки H-S Precision. Мы их ласково назвали «Оля» и «Викуся». Так вот – теперь «Оля» сможет работать круглосуточно и попадать с первого же выстрела", - пишет он (винтовке требовался прицел для возможности "работать" по ночам - ред.).

По словам Виталия, сначала волонтеры планировали доставить прицел контрабандой из США. Однако потом украинский производитель Archer вышел на них и предложил скидку в 8000$ из 22 тысяч. Еще позже появился человек, который изъявил желание оплатить покупку прицела. В итоге он купил прицел со скидкой у Archer и теперь у киборгов есть "круглосуточная" винтовка.

Читайте такжеПорошенко: Волонтеры подняли эффективность Минобороны и помогли усилить войско"Кроме того, нам принесли и переслали не менее 4000 долларов, на этот же прицел. Так, что мы ищем еще 10, чтобы купить второй и поставить на вторую винтовку («Викусю»). В Archer нам пообещали, что еще один такой прибор продадут по этой фантастической цене. Только нам и только для "Киборгов", - пишет Дейнега.

"Вкратце о прицеле: это лучший прибор из того, что сейчас можно купить или привезти контрабасом, в нем есть встроенный баллистический калькулятор, он очень «умен» и от этого прост. Отсчелкай дистанцию и стреляй, все делает сам кроме кофе", - добавил он.