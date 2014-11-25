Представители ЕС и НАТО окажут помощь МВД в проведении реформ

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании координационного совета доноров международной технической и финансовой помощи и экспертного совета по вопросам соблюдения прав человека.

Читайте такжеЕС направит в Украину еще 30 экспертов, которые помогут реформировать МВДВ частности, как отметил на этом заседании председатель экспертного совета, правозащитник Евгений Захаров, в совет войдут главный стратегический советник миссии ЕС по вопросам МВД и по вопросам реформирования сектора безопасности в Украине Стив Смит и его заместитель Ханнике Броуэр, а также советник миссии ЕС по вопросам реформирования сектора безопасности по деятельности милиции общественной безопасности Кейс Муррей.

От офиса НАТО в экспертный совет включен советник Офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности Мартин Линхарт.