Мэрия Полтавы насчитала 31 тыс. грн убытков от взлома топором дверей нардепом Каплиным

Об этом содержится в проекте решения исполкома Полтавского горсовета «О вопросах деятельности исполнительного комитета Полтавского городского совета» и, который будет рассмотрен в следующую пятницу.

Согласно документа, членам исполкома предлагается «утвердить заключение экспертного строительно-технического исследования № 12 по определению размера убытков, нанесенных имуществу в помещениях второго этажа здания по адресу: г. Полтава, улица Октябрьская, 36, выполнен экспертом Федоровым Дмитрием Федоровичем 24.11.2014 года». Эксперт оценил убытки в сумме 31 тыс. 142 гривны.

Заместителю городского головы, управляющему делами исполнительного комитета Юрию Левченко поручено организовать совершение действий по возмещению убытков, нанесенных имуществу.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября около 20 инвесторов строительства социального дома в Полтаве по адресу Героев Сталинграда,8а, пришли под стены Полтавского городского совета, чтобы требовать от власти скорейшей сдачи дома в эксплуатацию.

Также полтавчане недовольны тем, что на ближайшей сессии горсовета депутаты примут передачу дома на обслуживание эксплуатирующими организациями и не дают возможность создать ОСМД.

Сначала делегация требовала встречи с мэром, но секретарь сообщила, что он отсутствует, как и его первый заместитель. Тогда Каплин сломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко, а впоследствии и мэра Мамая. Кабинет мэра Каплин засыпал солью.

Он не стал общаться с заместителями мэра Юрием Левченко и Юрием Кропивкой. Последнего Каплин толкал в плечи и спину и, держа топор в руках, сказал, чтобы тот шел работать.

Взлом народным депутатом Украины Сергеем Каплин топором двери в мэрии Полтавы милиция расценивает как хулиганство.

Впоследствии мэр Полтавы Александр Мамай на брифинге заявил об исчезновении после взлома топором его кабинета народным депутатом Украины Сергеем Каплин ценных вещей.

По словам мэра Полтавы, он уже дал соответствующие показания в прокуратуре.