Больше никакого "За ВДВ": в Украине вступил в силу закон о переименовании

Переименование этого рода войск произошло для того, чтобы избежать совпадения аббревиатуры с названием российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В Украине сегодня, 26 мая, вступил в силу закон о переименовании высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска.

Закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска 25 мая был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Таким образом, 26 мая закон официально вступил в силу.

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Согласно пояснительной записке к закону, переименование этого рода войск обусловлено оккупацией вооруженными силами России части территории Украины, что повлекло негативное отношение личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (Высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с российскими Воздушно-десантными войсками (ВДВ).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 апреля 2018 года приняла президентский закон о переименовании высокомобильных десантных войск Украины в Десантно-штурмовые войска. 23 мая, во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые прошли в Николаеве, президент Украины Петр Порошенко подписал закон.