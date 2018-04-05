Прощайте, ВДВ: в Украине появятся Десантно-штурмовые войска

Такое решение принято из-за негативного восприятия аббревиатуры "ВДВ".

Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны относительно десантно-штурмовых войск (№7330).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 349, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в законах «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения» название высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины меняется на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Читайте такжеПорошенко поздравил украинцев с Днем ВДВ и Воздушных сил ВСУ

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его разработка Министерством обороны обусловлена событиями, связанными с оккупацией вооруженными силами Российской Федерации части территории Украины, что «вызвало негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) наряду с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора».

«Учитывая указанное, считается целесообразным изменить название высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины на Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил эмблему и флаг Десантно-штурмовых войск и штандарт командующего этого рода войск.